شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة ابدأ: نعمل على تحسين المنتج المصرى كالمستورد للمنافسة به بسعر رخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد السميع عضو بمبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعة، إن المبادرة تعمل على تقليل الفجوة الاستيرادية وتساعد على توفر فرص عمل للشباب، ومن هنا بدأت المبادرة بوضع خطة واضحة وتم البناء عليها، وتمت مقابلة جميع الجهات المسئولة بالدولة وتم عمل داتا بجميع البيانات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: "فريق الرصد الميدانى من مبادرة حياة كريمة لجميع المصانع المتعثرة في جميع أرجاء الجمهورية، وتم بناء قاعدة بيانات، ووضح لدينا أن هناك منتجات نستوردها من الخارج، ويوجد هنا مصانع تصنع هذا المنتج، ولكن الكوالتى مش زى المستورد، ولكن نعمل على تعديله حتى يكون الكوالتى عالى الجودة، للاستغناء عن المستورد بجودة عالية وسعر أرخص عن المستورد".

وتابع أن المصانع ليس لديها عامل بشرى مدرب، جيدا، وكذلك لا يوجد تسويق للمنتج داخليا أو خارجيا، ولا يوجد بحوث أو تطوير للمنتج وعملنا على المحاور لكل المصانع المصرية ونعمل على تطويرها لمواكبة التطور للمصانع العالمية.