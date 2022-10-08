شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير صناعة الدواء وتشغيل الخطوط المعطلة كفيل بزيادة الصادرات لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عماد حمدى عضو مجلس إدارة القابضة الكيماوية رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن صناعة الدواء صناعة مهمة وتمثل أمن قومي، لا سيما إن مصر فيها فرص كبيرة جدا وبالتالي فإن هناك فرصا لزيادة الصادرات من خلال تحديث وتطوير المصانع وتشغيل بعض الخطوط المعطلة وهناك دول شقيقة حققت طفرة في صناعة الدواء من خلال شركات تعمل في مصر .

وأضاف حمدى لـ"الخليج 365"، إن فرص نمو صناعة الدواء كبيرة فى مصر سواء للإنتاج المحلى أو للتصدير للسوق الأفريقى، ولا سيما إنه سيتم تنظيم مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية يوم 21 أكتوبر الجارى من خلال التعاون بين اتحاد عمال مصر بصفته سكرتيرا للعلاقات العربية والدولية بالاتحاد ووزارة القوى العاملة، مما يساهم فى توطيد العلاقات المصرية الأفريقية والاستفادة من السوق الأفريقي الكبير.

وقال عماد حمدى، طلبنا عقد لقاء مع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام لدفع شركات الدواء والوقوف علي بعض مشكلاتها والملاحظات المتعلقة بموازنة الشركة القابضة وشركاتها التابعة، والتى تحتل المركز الخامس في ترتيب للشركات بمصر، فى حين أن بعض الشركات الجديدة ترتيبها أعلي منها، ومن المهم أن تكون موازنة الشركات واضحة ومحددة بتوقيتات مثل العقد وليس مجرد أرقام .

أوضح إن التنظيم النقابي حريص علي دفع العمل لمصلحة الشركات والعمال ، ولن يترك الشركات تنزف بدون محاسبة ووقفة سريعة ، وبالتالى سنكون موجودين في لقاءات وزير قطاع الأعمال العام في المصانع لكشف كل الحقائق والأمور .