شكرا لقرائتكم خبر عن "100 عام توت عنخ آمون".. تعرف على تمثال للمعبود بتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة السياحة والآثار، حملة "100 عام توت عنخ آمون.. آثار رائعة" والتي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي احتفالا بذكري مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

ويُصور التمثال المعبود بتاح، المعبود الرئيسي لمدينة منف، في هيئة آدمية محنطة يرتدي قلنسوة زرقاء، وتَبرز يديه من اللفائف ممسكًا بعصا تجمع بين صولجان الحكم "واس" ويعنى السيادة، وعلامة الحياة "عنخ"، وعلامة "چد" وتعني الراسخ.

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