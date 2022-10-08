شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. افتتاح 6 مصانع بمنطقة العلاقى فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 8-10-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها تأكيد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن التوسع في الأنشطة الصناعية بمحافظات الصعيد وضخ استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات الصناعية، يمثل ركيزة أساسية للوصول إلى مستهدفات خطة الوزار

وزير التجارة ومحافظ أسوان يفتتحان 6 مصانع بمنطقة العلاقى

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن التوسع في الأنشطة الصناعية بمحافظات الصعيد وضخ استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات الصناعية، يمثل ركيزة أساسية للوصول إلى مستهدفات خطة الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية والموارد المتاحة بكل محافظة وبما يسهم في زيادة معدلات الإنتاجية ، ومن ثم زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالى ، فضلاً عن زيادة معدلات التصدير وتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء الصعيد .

جاء ذلك خلال إفتتاح وزير التجارة والصناعة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لـ 4 مصانع متوسطة وصغيرة ضمن 27 مصنع تم تشغيلهم فعلياً وذلك من إجمالى 34 مصنعا جارى افتتاحهم على مراحل بحجم إستثمارات 150 مليون جنيه بعد الإنتهاء من ترفيهم حيث ستساهم فى توفير الملايين من فرص العمل ، وخلال نفس الجولة قام بها الوزير والمحافظ لمنطقة العلاقي الصناعية بأسوان ، وبحضور المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وزير المالية: الخزانة العامة تحملت أكثر من 570 مليون جنيه ضمن إحلال السيارات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف التوسع في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مر على صنعها 20 عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بالتزامن مع «قمة المناخ»، من خلال العمل على ضم مدن ومحافظات جديدة، وقد تم السماح لمواطني محافظتي الأقصر وأسوان بالاشتراك فى المبادرة؛ على نحو يسهم فى زيادة عدد المستفيدين بما يساعد فى تعظيم جهود «التحول الأخضر»، ويؤدى إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلاً من مركباتهم المتقادمة، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أنه تم بالتنسيق مع محافظتى أسوان والأقصر، تخصيص قطعتي أرض لتخريد السيارات القديمة، ويجرى تجهيزهما لافتتاحهما وبدء العمل بهما.

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 97.92 دولار و 92.64 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط،97.92 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عند التسوية الجمعة،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى،92.64 دولار للبرميل، حيث قفزت الأسعار نحو 4% فى نهاية تعاملات الأسبوع، مسجلة أعلى مستوى فى 5 أسابيع متأثرة بقرار تحالف أوبك بلس خفض الإنتاج 2 مليون برميل يوميًا .

وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، إن القدرة الإنتاجية الفائضة عن خفض إنتاج النفط، قد تسمح للتحالف بالتدخل، في حال حدوث أزمات عالمية بقطاع الطاقة، وفق ما نقلت "القبس" الكويتية.

الضرائب: التعاقدات مع جهات حكومية من خلال شركات تتعامل بالفاتورة الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، على اهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب المصرية لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير علي المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية .

الصناعة: مصر تمتلك إمكانيات كبيرة فى إنتاج التمور وتحتل المرتبة الأولى عالمياً

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتوافق مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها مصر حالياً في إطار التوجيهات الرئاسية التي تتضمن انشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتي توشكي والعوينات.

وقال الوزير، إن التمر يمثل محصولاً إستراتيجياً خاصة وأن مصر تعد أكبر منتج في العالم للتمور حيث تنتج حوالي 18% من الإنتاج العالمي، و24% من الإنتاج العربي، بعدد نخيل مثمر يتجاوز حوالي 16 مليون نخلة.