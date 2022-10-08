لجذب السيولة وتحويلات المصريين في الخارج.. البنك الأهلي يرفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البنك الأهلي المصري، زيادة أسعار العوائد الثابتة للشهادات بالدولار لترتفع إلى متوسط بين 4.90% إلى 5.30% ، وفق مدة الشهادة الدولارية، لجذب السيولة وتحويلات المصريين في الخارج.

وقال البنك في بيان، أن هذه العوائد تطبق على الإصدارات الجديدة من الشهادات الدولارية المتاحة لعملائه، اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري، أو الذين انتهت آجال شهادتهم الدولارية القائمة، ويتم تحديدها تلقائيا على نفس نوع الإصدار بالفائدة الجديدة في حال طلب العميل.

كان العائد على الشهادة الذهبية الجديدة بالدولار الأمريكي التي يصدرها البنك ومدتها 3 سنوات، وكذا شهادات أهل مصر الدولارية بآجال 5 سنوات و7 سنوات، يتراوح بين 2 % و 2.25% ، وبعد إعلان البنك الأخير يكون البنك قد ضاعف العائد على.

وتعد هذه الفائدة المقررة على الشهادات الدولارية في البنك الأهلي المصري أعلى من سعر الفائدة العالمي على الدولار الذي لا يتجاوز 3.25%.

أسعار الشهادات الدولارية في البنك الأهلي المصري بعد التعديل:

الشهادة الذهبية الجديدة

مدة الشهادة 3 سنوات 5.30% سنويًا، و5.25 % تصرف بشكل نصف سنوي، و5.20 تصرف شهرياً ، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 دولار ومضاعفاتها

شهادة أهل مصر الدولارية لمدة 5 سنوات

مدة الشهادة 5 سنوات ونسبة العائد الثابت 5.15% سنويًا ، و 5.10% تصرف نصف سنويًا ، و 5.05% تصرف ربع سنوياً ، و5% تصرف شهرياً ، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة من البنك الأهلي المصري 500 دولار ومضاعفاتها

شهادة أهل مصر الدولارية لمدة 7 سنوات

تصل مدة الشهادة إلى 7 سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة يبلغ 1000 دولار أو مضاعفاتها ، بينما يصل العائد إلى 5.05% سنويًا ، و 5% نصف سنويًا و 4.95 % ربع سنوياً ، و 4.90% شهرياً