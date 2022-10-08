شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 97.92 دولار و 92.64 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط،97.92 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عند التسوية الجمعة،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى،92.64 دولار للبرميل، حيث قفزت الأسعار نحو 4% فى نهاية تعاملات الأسبوع، مسجلة أعلى مستوى فى 5 أسابيع متأثرة بقرار تحالف أوبك بلس خفض الإنتاج 2 مليون برميل يوميًا .

وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، إن القدرة الإنتاجية الفائضة عن خفض إنتاج النفط، قد تسمح للتحالف بالتدخل، في حال حدوث أزمات عالمية بقطاع الطاقة، وفق ما نقلت "القبس" الكويتية.

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم 13 دولة بالإضافة إلى 11 من حلفائها، الأربعاء، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.

ومن جانبه اعتبر البيت الأبيض، أن "قرار أوبك+" خفض الإنتاج سيترك تداعيات سلبية كبيرة على الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وأشار البيت الأبيض -في بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" إلى أن القرار يعيد تذكيرنا بضرورة تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري من المصادر الأجنبية.

وحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المواطنين على عدم الذعر والتصرف بمسؤولية بعد النقص الناجم عن إضراب في مصفاتين لتكرير النفط، والذي نتج عنه نفاد الوقود من المحطات في بعض المناطق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلن وزير النقل الفرنسي كليمان بون، أن حكومته ربما تفرج عن كميات إضافية من المخزون الاستراتيجي للوقود لتخفيف النقص الناجم عن إضراب في مصفاتين لتكرير النفط، مما تسبب في أزمة وقود في بعض الأقاليم الفرنسية.