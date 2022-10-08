مخاطر تقلبات العملة.. «المركزي المصري» يوجه البنوك بالاستعداد

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن البنك المركزي المصري وجه البنوك خلال اجتماع عقده معهم في الأيام الماضية بالاستعداد لإطلاق أدوات مشتقات مالية جديدة للعملاء لحمايتهم ضد مخاطر تذبذب سعر صرف العملة لفترة زمنية محددة.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصادر مسئولة في بعض البنوك قولها إن توجيه المركزي للبنوك بالانتهاء من البنية التحتية اللازمة للعمل مع المشتقات المالية الجديدة هي محاولة لتحقيق مستهدف تأمين العملاء ضد مخاطر تذبذب العملة المأخوذ به في أكبر البنوك العالمية كما كان مأخوذا بها في مصر في حقبة سابقة ولكن تم إيقاف العمل بها.

وأوضحت المصادر أن هذه المشتقات المالية تضمن التأمين ضد مخاطر تذبذب سعر الفائدة عالميا بإتاحة مرونة بتحويل سعر العائد الثابت إلى سعر متغير أعلى.

وتناول الموقع تفاصيل المشتقات المالية:

وحدد البنك المركزي، بحسب المصادر، 5 مشتقات مالية للتحوط ضد مخاطر تذبذب العملة وسعر الفائدة وهي (IRS) و(SWES) و(Options) و(FWD) و(NBF) والتي سيتم تناول شرح كل مشتق مالي بالتفصيل في السطور التالية.

وتستهدف هذه المشتقات إتاحة طمأنينة للعملاء سواء من المستوردين أو المصدرين أو المستثمرين الأجانب في تأمين تذبذب سعر الصرف أو العائد لفترة زمنية محددة وحسب طبيعة كل مشتق مالي.

أولا- المشتق المالي Options: يتيح للعميل تحديد سعر الصرف مع البنك عند سعر معين حتى بعد فترة زمنية محددة مع إتاحة مرونة له باختيار سعر صرف آخر بشرط سداد نسبة محددة للبنك مثل 0.5% من إجمالي قيمة العملية.

فعلى سبيل المثال في حال اتفق العميل على تحديد سعر الصرف عند 20 جنيها لمدة سنة، فلن يتأثر في حال وقوع مخاطر ارتفاع سعر الصرف فوق هذا الرقم.

أما في حال هبط سعر الصرف عن الرقم المحدد سلفا 20 جنيها في نهاية الفترة الزمنية إلى 19 جنيها سيكون له الحق في تنفيذ صفقته مع البنك على هذا السعر الأقل، وبذلك سيكون العميل حصل على العملة بسعر أرخص من المتفق.

ثانيا- الأداة المالية FWD: تستهدف تأمين العميل ضد مخاطر ارتفاع سعر الصرف وتثبيته عند رقم محدد لفترة زمنية سنة أو 6 شهور حتى وصول بضاعته ولكن في حال هبوط سعر الصرف في نهاية الفترة المبرمة عن السعر المحدد لن يحق له الاختيار للسعر الأقل مثل المشتق الأول.

ثالثا- المشتق المالي SWES: يشمل تأمين العملاء ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف والعائد عند سعر معين لبعد 6 شهور أو سنة في حالات عدم التأكد، بحيث يمنح طمأنينة للمستثمر أو المصدر أو المستورد.

رابعا- NBF: هو قريب من الأداة المالية FWD ولكن في حال هبوط أو صعود سعر الصرف عن الرقم المحدد يسدد أحد الطرفين الفرق للطرف الآخر.

خامسا- IRS: تستهدف التحوط من تذبذب سعر العائد في الأوقات المتوقع فيها صعود سعر الفائدة عالميا، أي في حال شراء أحد العملاء سندات بسعر ثابت سيكون له الحق في الانتقال لسعر متغير في حال صعود سعر الفائدة عالميا، أو يمكن استخدامها لمبادلة بين عملتين.

وقالت المصادر إن هذه المشتقات ليست جديدة على السوق المصرفي المصري فقد تم العمل بها في حقبة زمنية ماضية ثم تم إيقافها بسبب صعوبة التنفيذ، وكذلك حجم العملاء في مصر الذي لم يرتقِ لمستوى كبار العملاء أو المستثمرين الأجانب.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الأدوات المالية الجديدة سيتم تطبيقها فور وفرة الدولار والمرور من الأزمة الراهنة بما يساهم في تحقيق المستهدفات الإيجابية لتأمين العملاء ضد مخاطر تذبذب سعر العملة التي يتطلع لها البنك المركزي.