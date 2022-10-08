شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المصرى يعلن أسعار العوائد المحدثة على شهادات الادخار الدولارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديل أسعار العوائد الثابتة للشهادة الذهبية الجديدة بالدولار الأمريكي، التي يصدرها البنك ومدتها 3 سنوات، وكذا شهادات أهل مصر الدولارية بآجال 5 سنوات و7 سنوات، وذلك للاصدارات الجديدة من الشهادات اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري، ويمكن الادخار فيها من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق تطبيق الأهلي نت تيسيرا على العملاء.

الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات بعوائد تصل إلي 5.30% سنوياً، و5.25% نصف سنوياً، و5.20% ربع سنوياً و5.15% شهرياً بحد ادني 500 دولار أمريكي أو مضاعفاتها.

شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات تصل إلي 5.15% سنوياً، و5.10% نصف سنوياً، و 5.05% ربع سنوياً و5% شهرياً بحد ادني 500 دولار ومضاعفاتها.

كما يمكن شراء شهادة أهل مصر الدولارية بآجال 7 سنوات بدءا من 1000 دولار أومضاعفاتها بعوائد تصل إلي 5.05% سنوياً، و5% نصف سنوياً، و 4.95% ربع سنوياً 4.90% شهرياً.