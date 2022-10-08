شرط وحيد يوقف الزيادة.. رئيس اتحاد منتجي الدواجن: أسعار البيض ستستمر في الارتفاع بالأسواق

الشارقة - اميمة ياسر -

مع بدء العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب إلى المدارس، شهدت أسعار البيض ارتفاعاً غير مسبوق الأيام الماضية، حيث وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 76 جنيها في المزرعة، و"الأبيض" إلى 70 جنيها، بينما تباع كرتونة الأحمر بمبلغ يتراوح بين 80-90 جنيها حسب المنطقة.

وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور محمود عناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن قطاع الدواجن بمختلف مشتقاته يعاني أزمة دولار كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالأعلاف.

وأشار عناني، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إلى أن أسعار الذرة تخطت حاجز الـ10 آلاف ونصف، بينما من المفترض ألا تتجاوز الـ8 آلاف جنيه كحد أقصى.

وأضاف عناني أن ارتفاع التكلفة أدى إلى قلة المعروض وبالتالي ارتفع السعر بشكل كبير ومن المتوقع أن يستمر في الزيادة طالما استمرت أزمة الدولار، لافتا إلى أن الكثير من شحنات العلف ومشتقاته مازالت محجوزة في الموانئ المصرية.

وشدد رئيس اتحاد منتجي الدواجن على ضرورة تدخل الدولة المصرية خصوصاً مع اقتراب موسم رأس السنة يعقبه شهر رمضان الكريم، مؤكداً أن الكثير من المربين أغلقوا مزارعهم.

وتابع: "إنتاج مصر من الدواجن تجاوز 4 ملايين دجاجة في اليوم و40 مليون بيضة وهو أكبر إنتاج في الشرق الأوسط".

ولفت الدكتور محمود عناني إلي أن أسعار البيض بالأسواق سيظل في ارتفاع يوما بعد يوم إذا لم تتم الإفراجات البنكية عن الأعلاف الموجودة في الموانئ في أسرع وقت، متابعاً: "هناك تحد كبير جدا أمام صناعة الدواجن، حيث تضم 3 ملايين عامل من العمالة المباشرة وغير المباشرة".

ووفقاً للبيانات والإحصاءات الواردة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فإن مصر حققت اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة 100%، بإجمالي إنتاج وصل إلى 40 مليون بيضة يوميا.