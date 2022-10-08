الاقتصاد

أسعار الدواجن في مصر اليوم.. 40 جنيها للمستهلك

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار البيض في مصر، استقرارًا ملحوظًا، اليوم السبت، بعد صعود ملحوظ خلال الأيام الماضية، لتسجل كرتونة البيض الأبيض 70 جنيهًا في تداولات اليوم تسليم المزرعة، في حين بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 72 جنيهًا، وسجل البيض الأحمر سعر 76 جنيها، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار بحسب المناطق في الجمهورية.

 

في سياق متصل تحركت أسعار الدواجن نحو الصعود إلى 34 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة ليبلغ سعر الفراخ البيضاء في الأسواق مستويات تتراوح بين 38 إلى 40 جنيها للمستهلك النهائي بعد إضافة مكاسب التجار وتكاليف النقل.

 

وبلغ سعر الفراخ الساسو 39 جنيها للكيلو وسجل سعر الكتكوت الأبيض 5.25 إلى 5.5 جنيه تسليم أرض المزرعة وبلغ الكتكوت الساسو 4.5 إلى 4.75 جنيه والفراخ البيضاء بلغ سعرها 24 جنيها للكيلو

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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