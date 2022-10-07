بعد خفضها.. تعرف على حدود السحب النقدي والشراء بالخارج في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر - خفضت بعض البنوك المصرية، حد السحب من أجهزة الصراف الآلي خارج مصر، وسط طلب كبير على الدولار.

جاءت خطوة البنوك العاملة في مصر بخفض حدود السحب وعمليات الشراء، بعد رصد ممارسات بعض العملاء بالقيام بزيادة كميات الشراء على نحو غير مألوف في تعاملاتهم.

ورصدت البنوك قيام بعض العملاء، شراء سلع ومنتجات عبر الإنترنت، تقبل البيع بالدولار فقط، أو الشراء من الخارج، فيما يقوم العملاء برد الطلب بعد تنفيذ الشراء، مما يسفر عن رد قيمة مشترواتهم بالعملة المستخدمة في عملية الشراء.

ورصدت البنوك استخدام العملاء، بطاقات غير خاصة بهم بهدف شراء وسحب أعلى قدر من الحدود المتاحة، وأسفرت هذه الممارسات عن توجه البنوك يتقييد حدود السحب النقدي .

بنك مصر

من جانبه أعلن بنك مصر عن خفض حدود السحب النقدي من الخارج إلى 1500 دولار شهريًا كحد أقصى

وأوضح بنك مصر أنه وضع حدًا للسحب من بطاقات الائتمان الكلاسيك وكلاسيك الاسلامية والذهبية والذهبية الاسلامية والتجار بيزنس والشركات إلى 500 دولار شهريًا.

كما تم وضع حدود السحب من بطاقات الائتمان التيتانيوم والتيتانيوم الاسلامية والبلاتينية ببنك مصر عند 750 دولار شهريًا، ووضع حدود السحب لبطاقات الائتمان وورلد وورلد إيليت إلى 1500 دولار.

كذلك حدد بنك مصر سقف السحب من بطاقات الخصم الفوري إلى ما بين 500 إلى 750 دولار شهريًا بحسب نوع البطاقة.

كما تم تحديد 500 دولار لبطاقات المرتبات، أما البطاقات المدفوعة مقدمًا فحددها من 250 إلى 500 دولار شهريًا، أما بطاقات VIP للخصم الفوري فحددها البنك بـ 1500 دولار شهريًا فيما عدا البلاتينية منها فحددها بـ 750 دولار شهريًا، وذلك طبقًا لأحدث بيانات صادرة عن بنك مصر.

بنك إتش إس بي سي

ووفقا لبيانات بنك إتش إس بي سي؛ فإن حدود السحب النقدي بالدولار من البطاقات تم خفضها لمستخدمي بطاقاته إلى 5000 دولار شهرياً.

وقال HSBC عبر موقعه الرسمي، إن الحد الأقصى للسحب النقدي الخارجي لبطاقات HSBC الشهرية سيكون 5,000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها) اعتبارًا من 3 أكتوبر الجاري.

وقال البنك إن المعاملات بالعملة الأجنبية يتم تحويلها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بسعر السوق السائد في تاريخ التحويل، وليس في تاريخ المعاملة، وفقًا لرسوم العملة الأجنبية حسب قيمة الرسوم المعلنة من خلال البنك.

كما تم وضع حدود السحب من بطاقات الائتمان التيتانيوم والتيتانيوم الإسلامية والبلاتينية ببنك مصر عند 750 دولار شهريًا، ووضع حدود السحب لبطاقات الائتمان وورلد وورلد إيليت إلى 1500 دولار.

كما تم تحديد 500 دولار لبطاقات المرتبات، أمّا البطاقات المدفوعة مقدمًا فحددها من 250 إلى 500 دولار شهريًا، وبطاقات VIP للخصم الفوري فحددها البنك بـ 1500 دولار شهريًا عدا البلاتينية منها؛ فحددها بـ 750 دولارا شهريًا، وذلك طبقًا لأحدث بيانات صادرة عن بنك مصر.

بنك أبوظبي

وأعلن بنك أبوظبي عن وضع سقف لسحوبات الدولار من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر عند 500 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية لبطاقات الائتمان “تيتانيوم”.