شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسواق المال الإماراتية، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، حيث صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.65% رابحًا 21.81 نقطة ليغلق عند مستوى 3372.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 74.2 مليون سهم محققة ما قيمته 183.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4338 صفقة لـ32 سهمًا.

وقفزت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.2%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.95%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.74%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.58%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.28%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.12%، فيما تراجعت قطاعات التأمين، والخدمات، والاتصالات بنسبة 0.78%، 0.39%، 0.34%، على التوالي.

وزاد 16 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 9%، ثم سهم شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات شريعة المتداول - الشريحة ( ب ) – ذات العائد الموزع بنسبة 2%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 5.55%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.81%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.2 مليون ورقة بقيمة 90.5 مليون درهم.

كما ارتفع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.173% رابحًا 17.06 نقطة ليغلق عند مستوى 9872.41 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.170 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 185.2 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 11321 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبى على رأسها الطاقة بنسبة 1.47%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.2%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.59%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.37%، ثم قطاعي التقديري للمستهلك، والمرافق بنسبة 1.91%، 1.53%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.49%.

وقفز 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أريد" بنسبة 12.07%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 8.21%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 7.59%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.74%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 8.42%، ثم سهم "شركة فيرتيغلوب" بنسبة 4.87%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 308.7 مليون درهم.