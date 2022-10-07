شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 94.91 دولار و88.92 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 94.91 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 88.92 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار عند أعلى مستوى لها خلال 3 أسابيع متأثرة بقرار تحالف أوبك بلس خفض الإنتاج 2 مليون برميل يوميًا.

قال المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض، إن واشنطن تدرس السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجى، مؤكدا أن نقص إمدادات النفط لا يزال تحديا كبيرا، حسبما ذكرت شبكة العربية.

واعتبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض قرار أوبك+ خفض الإنتاج بالمخيب للإمال.

أكد الاتحاد الأوروبى أنه سيأخذ بعين الاعتبار جدوى قراره لتحديد سقف لأسعار النفط الروسى، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الاتحاد الأوروبى، إنه عند اتخاذ فرض سقف على أسعار النفط، سيأخذ مجلس الاتحاد الأوروبى فى الاعتبار فعالية هذا الإجراء فيما يتعلق بالنتائج المرجوة والمشاركة الدولية في هذه الآلية، فضلا عن عواقبه المحتملة على الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء.

يأتى هذا بعدما أعلن الاتحاد الأوروبى عن حزمة ثامنة من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودا اقتصادية جديدة وقوائم موسعة للعقوبات الشخصية.