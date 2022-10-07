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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يشدد على تسريع وتيرة تنفيذ مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج والان مع تفاصيل الخبر
كما أكد الوزير، خلال اجتماعه وممثلى المكتب الاستشاري الدولي "وارنر"، الاستشاري العام لمشروع تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة القطن والغزل والنسيج والملابس، على المتابعة الدائمة والمستمرة لمستجدات الموقف التنفيذي لمشروع التطوير في مختلف المحاور والجوانب التي يشملها.
وشدد المهندس محمود عصمت، على ضرورة تسريع معدلات تنفيذ المشروع، وبما يتلاءم أيضًا مع حجم الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في عمليات الإصلاح والتطوير، موجهًا إدارة الشركة القابضة بإتاحة فرص أمام القطاع الخاص للشراكة في هذا المشروع، وتحقيق التكامل الصناعي من خلال توفير المواد الخام اللازمة لاحتياجات مصانع القطاع الخاص وبجودة عالية عوضا عن استيرادها من الخارج، ومجددًا التأكيد على أهمية تنمية العنصر البشري ورفع كفاءته وتدريبه على استخدام الماكينات الحديثة الجاري توريدها من كبرى الشركات العالمية.
وزير قطاع الأعمال يطالب بتسريع وتيرة تنفيذ تطوير مصانع النسيج
وزير قطاع الأعمال مع مسئولي شركة وارنر
وزير قطاع الأعمال يتابع خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج