تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 7-10-2022 فى البنوك المصرية

القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 7-10-2022، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 5.33 جنيه للشراء، و5.35 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 5.33 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

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