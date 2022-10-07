شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب تطالب الممولين بإنهاء المنازعات الضريبية حتى موعد 31 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه بصدور القانون رقم 153 لسنة 2022، تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016، وذلك حتى 31 ديسمبر المقبل.

ودعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو أمام المحاكم، بسرعة تقديم طلب إنهاء منازعة ضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبي المختص في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل.

وأضاف "توفيق"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر المنازعات المنظورة أمامها بالإضافة إلى استمرار تلقى الطلبات المقدمة من الممولين والمسجلين حتى نهاية ديسمبر 2022.

ولفت إلى أنه لتوحيد العمل بأحكام قانون انهاء المنازعات الضريبية فقد أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 68لسنة 2022 بشأن آليات تطبيقه، منوهًا إلى قرار وزير المالية رقم 375 لسنة 2022 بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعة الضريبية.

وقال إن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية خطوة جاده نحو سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين والمسجلين والإسهام في استقرار مراكزهم الضريبية .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية نحو تسريع وتيرة العمل في ملف انهاء المنازعات الضريبية والقضاء على أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات، وإرساء لدعائم الثقة وتحفيزًا لمناخ الاستثمار في مصر.