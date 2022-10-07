15 جنيهًا دفعة واحدة.. هبوط كبير في أسعار الذهب ببداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب مع بداية التعاملات اليوم، الجمعة، مقارنة بأسعار نهاية تعاملات أمس الخميس، حيث تراجع سعر الجرام بنحو 15 جنيهًا مرة واحدة.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

أسعار الذهب عيار 14 عند 710 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 عند 913 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 عند 1065 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1217 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 8520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وتراجع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات أمس الخميس ليسجل نحو 1712 دولار للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.