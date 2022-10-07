سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية التعاملات اليوم الجمعة، محافظًا على متوسط سعر الصرف عند مستوى: 19.61 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير للبنك المركزي المصري على موقعه الرسمي.

وفيما يلي أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وفق المواقع الرسمية لأكثر لعدد من البنوك الحكومية والعربية والخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصرفية المصرية.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار إلى 19.64 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي الإسلامي: سعر الدولار 19.66 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: سعر الدولار 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي: سعر الدولار 19.61 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: سعر الدولار 19.66 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: سعر الدولار 19.59 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

بنك البركة: سعر الدولار 19.59 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني سعر الدولار 19.59 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي: سعر الدولار 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

بنك مصر: سعر الدولار 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار 19.59 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.