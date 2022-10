شكرا لقرائتكم خبر عن "تنشيط السياحة": استراتيجيتنا تقوم على دعم المهرجانات والفعاليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إن الاستراتيجية الجديدة للهيئة تقوم بالأساس على تنظيم ودعم ورعاية كافة الفعاليات والمهرجانات الفنية والثقافية والرياضية وغيرها والتي تروج لمصر وللثقافة المصرية وتعمل على الترويج للسياحة في مصر.

أضاف، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفعاليات الخاصة بالفن والثقافة على وجه التحديد تروج للثقافة المصرية، لأن الفن والثقافة نوع من أنواع الجسور التي تتواصل بها مصر مع الشعوب الأخرى، فأسهل لغة تواصل في العالم هي لغة الفن.

أشار إلى أن الهيئة العامة لتنشيط السياحة مستمرة في دعم وتشجيع كافة المهرجات خاصة في المدن السياحية والساحلية لأنها لا تمثل فقط جسر تواصل مع الشعوب الأخرى، ولكنها أيضًا توفر مساحة جديدة للترفية على السائحين، بجانب الاستمتاع بالجو المشمس والشواطىء الخلابة يجد السائح أيضًا فعاليات يستطيع أن يحضرها ويستمتع بها.

وقال إن ذلك الفكر يأتي في إطار العمل والتأكيد على أن المقصد السياحي المصري مقصد نابض بالحياة.

الجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أطلقت حملة إعلانية إلكترونية، تحت عنوان "٢٠٠ عاماً من العِلْم المستمر "200 years of science in the making"، في العديد من دول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسعودية وكندا وأسبانيا وفرنسا، بهدف تعريف العالم بالسبق الحضاري والعلمي الذي تميزت به الحضارة المصرية القديمة.