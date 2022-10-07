شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد للتقدم لتراخيص إعلانات الطرق العامة فى 3 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الإسكان، الفترة يوم 25-10-2022 لمنح تراخيص الإعلانات بمناطق حيوية بمدن ( القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد) للأنواع الإعلانية المختلفة التالية ( يوني بول - فوانيس - لابات - سوسيت).

وقالت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – المشرف على وحدة تنظيم الإعلانات بالطرق العامة بالهيئة، أنه تم طرح ١٧ قطاعا بمحور التسعين الشمالي بمدينة القاهرة الجديدة، وجزء من طريق الواحات مقسم إلى 4 قطاعات وجزء من طريق وصلة دهشور الشمالية مقسم إلى قطاعين، وجزء من محور 26 يوليو مقسم إلى قطاعين بمدينة 6 أكتوبر، وأجزاء من طرق "النزهة – الشباب – المستقبل – البستان – طريق الخدمة مدخل مدينة الشيخ زايد 4" مقسمة إلى 10 قطاعات بمدينة الشيخ زايد.

وأشارت المهندسة إيمان نبيل إلى أنه بالنسبة لخطوات التقديم: يتم الدخول على الرابط http://www.newcities.gov.eg/Default.aspx لتحميل الكتيب الإرشادي متضمناً دليل المواقع المقترحة للطرح وذلك بوصف القطاعات ومواقع الإعلانات وأعدادها وأنواعها المختلفة، ويتم اختيار أحد القطاعات أو أكثر أو أحد الإعلانات بشكل فردي على حسب رغبة المتقدم، وذلك عن طريق ملء الاستمارة المخصصة بذلك خلال فترة التقديم، واستيفاء جميع الأوراق، ويتم تقديم الطلبات بجهاز المدينة المختص في الفترة المحددة، على أن يتم دراسة الطلبات داخل الإدارة المختصة بجهاز المدينة بعد انتهاء مدة التقديم وإخطار المتقدمين خلال المدة المحددة قانونا، وفي حالة تقديم أكثر من طلب على الإعلانات المتاحة والتساوي بينها بعد تحقيق الأولويات واستيفاء المستندات، سيتم عمل مزايدة علنية على القطاعات التي سيتقدم عليها أكثر من شركة ومن ثم الترسية والتنفيذ.