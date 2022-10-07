شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر مستجدات تدشين وحدة الهيدروجين بمصانع مصر للكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات القابضة الكيماوية المدرجة في البورصة المصرية، عن عقد مزايدة عامة بنظام المظاريف المغلقة لاستقبال عروض بشأن إنشاء وحدة الهيدروجين بنظام BOT.





تعرف على التفاصيل..

1 - تم عقد المزايدة في 1 أكتوبر الجارى كما تم فتح العروض الفنية لبحثها .

2 – تم تلقى روضاً فنية من شركات مختلفة لإنشاء وحدة الهيدروجين.

3 – جار دراسة تلك العروض الفنية للبت فيها .

4 - سجلت الشركة صافي ربح بلغ 211.04 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، مقابل 133.1 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

5 - ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل 550.7 مليون جنيه مقابل 480.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

7 - أظهرت القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، عن العام المالي الماضي (2021- 2022)، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 58.5 بالمائة، على أساس سنوي.