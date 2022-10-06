تفاهم بين «التأمينات» والأكاديمية المالية لتطوير الكوادر البشرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مذكرة تفاهم مع الأكاديمية المالية بهدف التعاون المشترك بين الجانبين في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية، وذلك بمقر المؤسسة الرئيس بالرياض، بحضور محافظ المؤسسة محمد النحاس ورئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية محمد القويز.

ومثل المؤسسة في التوقيع مدير رأس المال البشري بندر التميمي، ومن جانب الأكاديمية المدير العام مانع آل خمسان.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجهتين في مجال تطوير المعارف والخبرات والمهارات لمنسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الجانبين المالي والمحاسبي.

وأوضح التميمي أن المذكرة تأتي امتدادا لحرص المؤسسة على تنمية رأس مالها البشري والتزامها بتعزيز مهارات منسوبيها وفقا لاستراتيجيتها المؤسسية بتطوير منسوبيها بشكل مستمر، وتعزيز روابط الشراكة مع الجهات والقطاعات ذات الصلة بتطوير كفاءات المؤسسة كافة، حيث ستسهم هذه الشراكة بتطوير المهارات والمعارف والخبرات المالية لمنسوبيها.

من جانبه أفاد آل خمسان أن المذكرة بين الأكاديمية والمؤسسة تأتي من منطلق حرص الأكاديمية المالية على بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات بهدف تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، ورفع مستوى التنسيق والتكامل من خلال تبادل أفضل الممارسات والخبرات التي تدعم تنمية وتطوير العاملين في القطاع المالي تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وتأتي المذكرة تماشيا مع التوجه الاستراتيجي لـ»لتأمينات الاجتماعية» في كونها مؤسسة تأمين اجتماعي طموحة ورقمية؛ تسعى لتقديم المنتجات والخدمات المتجددة وتحقيق التميز في خدمة العملاء وتلتزم بتطوير منسوبيها بشكل مستمر بما يعزز من تحقيق المستهدفات الاستراتيجية ويرفع من كفاءة الأداء.

يذكر أن الأكاديمية المالية إحدى مبادرة برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030، حيث تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في المملكة من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي وتقديم الحلول التدريبية لهم، وإلى رفع المعايير المهنية للتدريب والتأهيل وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع، وتطوير وتقديم الاختبارات المهنية المتخصصة، ومنح الشهادات المهنية وإعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة.