إطلاق خدمة تحويل المكتب الهندسي إلى شركة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشّنت الهيئة السعودية للمهندسين خدمة تحويل المكتب الهندسي إلى شركة هندسية، وذلك عبر نظام المكاتب والشركات الهندسية للهيئة، لتعزيز خدماتها المقدمة للمستفيدين من قطاع المكاتب والشركات الهندسية في المملكة، إذ تعـد هذه الخدمة الجديدة نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها من الكيانات الهندسية والأفراد.

وأوضح الأمين العام للهيئة المكلف المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الهيئة تعمل على السير قدما نحو الرقمنة في جميع خدماتها، وهي تعمل على مفهوم التحول الرقمي باستبدال العمليات التقليدية بالرقمية، إضافة إلى وضع الخطط والاستراتيجيات التي تضمن تحقيق أهداف الهيئة بجودة وكفاءة عالية، إذ تهدف للوصول إلى هيئة مهنية رقمية متكاملة تيّسر الخدمات للمستفيدين، خلال تبني أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للتحول الرقمي.

وأضاف، أن مبادرة الهيئة من الخدمة الجديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات تحويل المكتب إلى شركة هندسية، ودعم منظومة الخدمات لقطاع المكاتب الهندسية، وتوفير حلول تقنية لتقليل الوقت والجهد على المستفيدين من خدمات الهيئة، ودعم أهداف التحول الرقمي للهيئة، إلى جانب تسهيل إجراءات التسجيل لإتاحة المجال للمكاتب الهندسية التعامل مع الخدمات الالكترونية والأنظمة المقدمة من الهيئة السعودية للمهندسين وفروعها.

وأكد على أن النظام الجديد يأتي ضمن كثير من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الهيئة كل فترة، والتي تعمل عليها بشكل متواصل لتقديم خدمات الكترونية حديثة لتوفير عناء الجهد والوقت، خلال التحول إلى الخدمات الالكترونية التي ستسهم بشكل كبير في تقديم كثير من الخدمات للمستفيدين، في ظل زيادة نسبة نمو أعداد المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في الهيئة، بمعدل 37 % خلال العام الحالي 2022م.

أهداف المبادرة

