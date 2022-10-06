منتدى تجربة العميل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق بالتوافق مع اليوم العالمي لتجربة العميل، برعاية مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد الجاسر.

ويأتي المنتدى بوصفه إحدى المبادرات المسهمة في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الجهات الحكومية والخاصة، خلال تيسير رحلة العميل بشكل يواكب تطلعاتهم، ويلبي رغباتهم، وتناول المنتدى عدة محاور، منها: أبحاث وقياس تجربة العميل، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة صوت العميل.

وشارك فيه نخبة من المختصين والخبراء في مجال تجربة العميل، وعدد من الباحثين في وزارة الصحة، ورئيس جمعية تجربة العميل، والمدير العام لمركز أداء، والمدير العام لتجربة المريض.