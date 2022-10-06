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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعودي استضاف في الرياض اجتماعا دوليا للجنة الدائمة لتطبيق المعايير التابعة لمجلس الاستقرار المالي، التي يترأسها محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك. ويعد هذا الاجتماع الأول حضوريا للجنة بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات الافتراضية بسبب قيود جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وفي مستهل الاجتماع، رحب المحافظ بأعضاء اللجنة الدائمة لتطبيق المعايير التابعة لمجلس الاستقرار المالي من الدول والمنظمات الدولية، معربا عن سعادته باستضافة الاجتماع في الرياض.

وناقش الاجتماع متابعة تطورات جائحة فيروس كورونا، وتحسين الوساطة المالية غير المصرفية، إلى جانب مسودة التقرير السنوي لمجلس الاستقرار المالي المقدم لمجموعة العشرين، وإنشاء مجموعة جديدة لدعم تحليل فعالية الإصلاحات.