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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دولار قيمة اتفاقية تمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن، وقعتها الحكومة الأردنية وصندوق أوبك للتنمية الدولية. ووقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط ناصر الشريدة، وعن صندوق أوبك للتنمية الدولية مديره العام الدكتور عبدالحميد الخليفة. وتهدف الاتفاقية -حسب وزارة التخطيط الأردنية- إلى توفير السلع الاستراتيجية من مادتي القمح والشعير، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن، وتجنب أية مخاطر قد تنشأ جراء اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الأسعار نتيجة التحديات التي يواجهها العالم في هذه المرحلة. وتهدف الاتفاقية -حسب وزارة التخطيط الأردنية- إلى توفير السلع الاستراتيجية من مادتي القمح والشعير، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن، وتجنب أية مخاطر قد تنشأ جراء اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الأسعار نتيجة التحديات التي يواجهها العالم في هذه المرحلة.

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