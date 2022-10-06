هيئة الزكاة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والضريبة والجمارك دعت المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن سبتمبر الماضي، في موعد أقصاه 10 أكتوبر الجاري. وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية خلال موقعها الإلكتروني، تجنبا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق. ودعت «الزكاة والضريبة والجمارك» المكلفين من قطاع الأعمال، الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر، أو البريد الالكتروني، أو خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الالكتروني.

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