شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة منتجات الأخشاب والأثاث تشارك بمعرض تراثنا للحرف اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، فى معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الثالث على التوالى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمقرر افتتاحه يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر، والذي تستمر فعالياته حتي 15 أكتوبر 2022.

وأكد المهندس طارق حبشي، وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، في تصريحات صحفية اليوم الخميس بأن مشاركة الغرفة بمعرض تراثنا هي المرة الثالثة، منوها أنها تأتي بغرض تشجيع المصنع المبدع في مصر على تسويق منتجاتهم المتميزة بمعرض مهم وفعال، علاوة على تعريف المجتمع المصري بإمكانيات المصنعين المصريين وإمكانياتهم في إنتاج منتجات بخامات مصرية 100 % بداية من الخشب، الدهانات، الإسفنج ، النحاس، الحديد، البردي، جريد النخل.

وأضاف عمرو عرنسه، عضو هيئة المكتب في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الغرفة تشارك بجناح تم تصميمه ليناسب فاعليات المعرض وذلك على مساحة 21 مترا، وقد قامت الغرفة بدفع كافة تكاليف المعرض، ويأتى ذلك في إطار دعم و تشجيع الغرفة للصناع علي استخدام و تصميم القطع بإستخدام خامات محلية.

يشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض تراثنا للعام الرابع على التوالى حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.