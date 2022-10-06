شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 حيث تسجل الأسعار استقرارا ملحوظا وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1080 جنيها بدون إضافة مصنعية وقد يشهد هذا السعر تغيرات كبيرة خلال الساعات القادمة مع استمرار التداول على الذهب في مصر.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 926 جنيها.

عيار 21 يسجل 1080 جنيها.

عيار 24 يسجل 1235 جنيها.

الجنيه الذهب 8640 جنيها

عالمياً صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الشهرية الذي قد يؤثر على استراتيجية رفع سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ودعا رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، خلال خطاب في جامعة “نورث وسترن”، إلى رفع معدل الفائدة بين 4% و4.5% بحلول نهاية العام الجاري، من أجل الوصول إلى نقطة تكون فيها السياسة النقدية مقيدة بشكل معتدل قبل التوقف لرصد كيفية تفاعل الاقتصاد والأسعار.

ورغم المخاوف المتعلقة بالركود، رفع بنك “جولدمان ساكس” توقعات النمو الأمريكي في مذكرة بحثية متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بنسبة 1.9%، مقارنة بالنسبة 0.9% المتوقعة سابقًا.

وعن البيانات الأمريكية، من المقرر صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية في وقت لاحق اليوم، على أن يتجه التركيز بعد ذلك صوب تقرير الوظائف لشهر سبتمبر المنتظر صدوره غدًا الجمعة.

أسباب تراجع سعر الذهب أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات ارتفاع حجم المعروض بالسوق المحلي من الذهب بما ينعكس علي الأسعار بالأسواق وانخفاض ملحوظ ليفقد الذهب 33 جنيها للجرام ثم ارتفع السعر 22 جنيها ثم عاود الذهب التراجع 15 جنيها في تداولات أمس.

وارتفعت أسعار الذهب عالمياً لتتخطي أونصة الذهب مستويات 1705 دولار بعد هبوط إلي 1660 دولار، مسجلة مكاسب أسبوعية، إذ تجاهلت المخاوف المتعلقة بالتضخم في أوروبا والولايات المتحدة، وتزامناً مع خسائر سوق الأسهم الأميركية.