شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراحل أعمال تطوير ميناء العريش.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، بالانفو جراف أبرز مراحل تطوير ميناء العريش، بمناسبة الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقالت المنطقة الاقتصادية إن التطوير ياتى ضمن رؤية وطننا العظيم في تنمية سيناء الحبيبة، حيث تعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تطوير ميناء العريش التابع لها، والذي يعد المنفذ البحري الوحيد في شمال سيناء، الذي ساهم بدور كبير خلال العام الماضي والحالي في تصدير منتجاتنا السيناوية للأسواق الخارجية فضلاً عن توفير فرص العمل لشبابنا في سيناء.

وفي الإنفوجراف التالي نسب تنفيذ التطوير في الميناء والانتهاء من رصيف سيناء 1 نهاية أكتوبر الجاري.