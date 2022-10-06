شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب تناقش الرؤية المستقبلية للتعامل مع مشكلات ضريبتى الدخل والقيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية: - توجيهات وزير المالية بضرورة التواصل مع أطياف المجتمع المختلفة والإستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة - أعضاء الجمعية شركاء مع مصلحة الضرائب في نشر الوعي الضريبي وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير والتي تساهم في رفع كفاءة تحصيل حقوق الخزانة الدولة ونجاح مساعى الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة رابح رتيب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي: - كل الشكر والتقدير للقيادة الضريبية على تلبية دعوة حضور هذا اللقاء والذي يعد جسرا جديدا من جسور الثقة التى تمدها مصلحة الضرائب لجميع أطياف المجتمع الضريبي

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هناك توجيهات لوزير المالية بضرورة التواصل مع أطياف المجتمع المختلفة والإستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم، والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة، موجهًا رسالة لأعضاء الجمعية العلمية للتشريع الضريبي ، قائلا نحن قمنا في المرحلة الماضية بالتعاون مع مؤسسات عده في عقد العديد من الندوات ، ولكن ندوة اليوم تختلف لأنها ندوة تم إعدادها لمتخصصين فى الشأن الضريبي ، وهذا الأمر قد يعمل على التفاعل بشكل بناء من الناحية الضريبية ،وخصوصا في المرحلة الحالية و القادمة والتى تشهد تطوير كامل للمصلحة .

وأكد مختار توفيق على أن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تُثَّمن دور الجمعية العلمية للتشريع الضريبي في دعم ومساندة الوزارة والمصلحة لنشر الوعي الضريبي ، بإعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التى تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهنى، مشيرًا إلى أن أعضاء الجمعية شركاء مع مصلحة الضرائب في نشر الوعي الضريبي، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير، والتي تساهم في رفع كفاءة تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ونجاح مساعى الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة، مُنوهًا أنه منذ توليه المسئولية برئاسة المصلحة لن يتوان عن إحتواء، مؤكدا على أن باب مكتبه مفتوح باستمرار .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى حضره كل من الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية ، والدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية ، ومن جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة ، وصلاح يوسف مستشار رئيس المصلحة ، و رجب محروس مستشار رئيس المصلحة ، والدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية ، ورشا عبد العال معاون رئيس المصلحة ورئيس الإدارة المركزية للتطوير الاستراتيجي ،والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ، والدكتور فايز الضباعني رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز، والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين ، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ،وعبدالرازق شوقى معاون رئيس المصلحة، وطارق فرج مدير عام التوعية والاعلام ، وطلعت عبدالسلام مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومحمد سرور مدير المكتب الفنى لرئيس المصلحة، ومن جانب الجمعية الدكتور رابح رتيب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي ، والدكتور عرفان فوزي الأمين العام للجمعية، والدكتور خالد زغلول رئيس الموسم الثقافى ، والدكتور خالد أبو زهرة محاسب قانوني .

وأعرب الدكتور رابح رتيب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي عن شكره وتقديره للقيادة الضريبية على تلبية دعوة حضور اللقاء، واصفًا اللقاء بأنه جسر جديد من جسور الثقة التى تمدها المصلحة لجميع أطياف المجتمع الضريبي ، قائلًا إن هذا ليس بجديد عليها، مشيدًا بالدور التوعوي الفعال الذي تقوم به المصلحة فى الأونه الاخيره.

وعبر الدكتورعرفان فوزى الأمين العام للجمعية عن مدى سعادته باللقاء المثمر والتوصيات أيضا التى تم الخروج بها من اللقاء مؤكدا على أن الجمعية ستظل حريصه دائما على التواصل مع المصلحة سعيا منها لنشر الثقافة الضريبية على نحو سليم وذلك من أجل منظومة ضريبية عادلة .

وأكد الدكتور عرفان فوزي أن الجمعية تحرص دائما على التواصل مع مصلحة الضرائب للوقوف على المشاكل والحلول، مشيرا أن مصلحة الضرائب كانت سباقة بتقديم العديد من الحلول، مطالبا مصلحة الضرائب بإصدار المزيد من الكتب الدورية التي تقوم بشرح بعض التعليمات التى تصدر من المصلحة، حيث وعدت المصلحة بإصدار كتب دورية تفسر تلك التعليمات أسوة بالكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2022 والخاص بقانون التجاوز والذى لاقى قبول بين أطياف المجتمع الضريبي.

وقامت جمعية التشريع الضريبي بتكريم مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب بمنحه شهادة الزمالة الفخرية للجمعية، وأيضا درع الشرف الخاص بالجمعية، وذلك تقديرًا منهم لدوره على مدار حياته الوظيفية حتى الآن بمصلحة الضرائب، وأيضا تقديرا لجهوده التي سيقدمها فى المرحلة القادمة، والتى تستهدف الوصول بالمصلحة للتكامل مع رقمنة جميع الأعمال الضريبية، وكانت الجمعية أيضا حريصة على تكريم عدد من قيادات المصلحة لدورهم الهام من أجل جعل مصلحة الضرائب مصلحة مميكنة ومتطورة .