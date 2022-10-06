شكرا لقرائتكم خبر عن البريد المصرى يصدر طابع بريد تذكاريًّا فى الذكرى الـ49 لانتصارات حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن الهيئة تحرص دائما على أن تشارك الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي سطرت تاريخًا مجيدًا بدماء رجال القوات المسلحة وشجاعتهم، وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخر وعزة لكل المصريين؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة الاحتفال بمرور 49 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف الدكتور شريف فاروق رئيس البريد أن هيئة البريد تحرص دائما على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات الهامة والأعياد القومية الكبرى تخليدًا لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

وجدير بالذكر أن مقاس طابع الذكرى التاسعة والأربعين لحرب أكتوبر (4 سم في 5 سم) مؤمن ضد التزييف، متعدد الألوان أوفست، وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.