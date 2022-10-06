شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 6-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 6-10-2022، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك بمناسبة عيد القوات المسلحة.

وقال البنك المركزى المصرى أنه بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليومسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.28 للشراء، 19.65 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.01 جنيه للشراء، 22.61 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومسجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومسجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 61.14 جنيه للشراء، و 63.61 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.