شكرا لقرائتكم خبر عن محطة مياه المعادى تحصل على شهادة الادارة الفنية TSM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتازت محطة مياه المعادى التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة الاختبارات المؤهلة للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM وذلك لضمان استمرار تقديم افضل خدمة للمواطن، صرح بذلك المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، موضحا أن محطة مياه المعادى تبلغ مساحتها الإجمالية 5.5 فدان تقريبا بطاقة إنتاجية تقدر بـ230 ألف متر مكعب فى اليوم.

وأشار إلى أن محطة مياه المعادى تخدم مناطق (المعادي القديمة – المعادي الجديدة – طرة –كوتسيكا – مساكن المرشوع الكمندي –رافع نصر 1 – رافع نصر 2 – دار السلام) وتقوم بتنفيذ أعمال الصيانة بخطوط وشبكات المياه المغذية لهذه المناطق وتنفيذ مشروعات الاحلال والتجديد والتوسعات اللازمة لتطوير شبكات المياه بهذه المناطق.

وأضاف أن محطة مياه المعادى قد اجتازت جميع المراجعات النهائية للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية بعد تطبيقها أحدث النظم فى توفير الوقود والمتابعة الالكترونية وتطبيق نظم حديثة في التشغيل والادارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة فى إدارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها الشبكة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى، اهمية المتابعة اليومية لجميع الشبكات والمحطات التابعة للشركة وتطبيق احدث اساليب التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم، مشيرا إلى استمرار الشركة فى تأهيل جميع فروع الشبكات ومحطات المياه للحصول على شهادة الإدارة الفنية TSM حرصا على توحيد الإجراءات النموذجية للعمل داخل هذه المواقع بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين ولتحسين الآداء وتقديم خدمات متميزة.