شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 6-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصرى لعدم وجود تعاملات بالبنوك اليوم بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 19.61 للشراء، 19.67جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 19.64 جنيه للشراء، 19.69جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 19.61 جنيه للشراء، 19.68 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزى المصرى أنه بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى19.61 جنيه للشراء.

19.68 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى19.61 جنيه للشراء.

19.67 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر19.61 جنيه للشراء.

19.67 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية19.64 جنيه للشراء.

19.69 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"19.63 جنيه للشراء.

19.69 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.66 جنيه للشراء.

19.69 جنيه للبيع.