شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1080جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب اليوم الخميس استقرارا ملحوظا وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1080 جنيها بدون إضافة مصنعية وقد يشهد هذا السعر تغيرات كبيرة خلال الساعات القادمة مع استمرار التداول على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 926 جنيها.

عيار 21 يسجل 1080 جنيها.

عيار 24 يسجل 1235 جنيها.

الجنيه الذهب 8640 جنيها



أسباب تراجع سعر الذهب أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات ارتفاع حجم المعروض بالسوق المحلي من الذهب بما ينعكس علي الأسعار بالأسواق وانخفاض ملحوظ ليفقد الذهب 33 جنيها للجرام ثم ارتفع السعر 22 جنيها ثم عاود الذهب التراجع 15 جنيها في تداولات أمس.

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً لتتخطي أونصة الذهب مستويات 1705 دولار بعد هبوط إلي 1660 دولار، مسجلة مكاسب أسبوعية، إذ تجاهلت المخاوف المتعلقة بالتضخم في أوروبا والولايات المتحدة، وتزامناً مع خسائر سوق الأسهم الأميركية.