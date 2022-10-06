شكرا لقرائتكم خبر عن عدد السفن العابرة لقناة السويس يرتفع بنسبة 12.8% فى أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أعداد السفن العابرة في قناة السويس بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن العابرة للقناة نحو 2125 سفينة في شهر أغسطس الماضي، بينما كانت 1884 سفينة في شهر أغسطس عام 2021، بزيادة بلغت نحو 241 سفينة وبنسبة زيادة بلغت 12.8%.

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن إجمالي السفن العابرة توزعت بين 608 ناقلة بترول عبرت خلال هذا الشهر، مقابل 440 ناقلة بترول في شهر أغسطس المناظر له العام 2021، بزيادة 241 ناقلة بترول، إلى جانب 1517 سفن أخرى في شهر أغسطس الماضي، مقابل 1444 سفينة في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 73 سفينة.

ويشهد منحني عائدات قناة السويس، ارتفاعا متواليا منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفعت العائدات إلى 14.2 مليار جنيه في شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ13.3 مليار جنيه في شهر يوليو السابق له، بزيادة بلغت 900 مليون جنيه، وزيادة بلغت 5.4 مليار جنيه عن شهر أغسطس المناظر له عام 2021.

وساهمت ناقلات البترول في ارتفاع عائدات قناة السويس، في الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي ناقلات البترول التي مرت بقناة السويس خلال الأشهر الثلاث اللاحقة لنشوب الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير وهى "أبريل – مايو – يونيو" نحو 1650 نقالة بترول بينما كان إجمالى ناقلات البترول خلال نفس الفترة من العام الماضى نحو 1230 ناقلة بترول، بزيادة بلغت نحو 420 ناقلة بترول.