شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز اليوم الأربعاء.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الأربعاء، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر ديسمبر 91.47 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس86.10 دولار للبرميل تسليم شهر نوفمبر، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 91.41 دولار للبرميل لشهر أكتوبر 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.596 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.866 دولار للجالون.