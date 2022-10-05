شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تهبط 5 جنيهات فى التعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 1080 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية في مصر تراجعا بحوالى 5 جنيهات، وبلغ عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1080 جنيها للجرام، في حين يواصل السعر العالمي للذهب تسجيل مستويات فوق 1700 دولار، عقب تراجعات الأيام الماضية دون 1660 دولارا بسبب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

عيار 18 يسجل 926 جنيها.

عيار 21 يسجل 1080 جنيها.

عيار 24 يسجل 1235 جنيها.

الجنيه الذهب 8640 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب 1.5% أمس 4 أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ 3 أسابيع، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، وسط آمال المستثمرين في أن يخفف الفدرالي الأميركي سياسة الرفع الحاد لأسعار الفائدة، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1723.99 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى له منذ 13 سبتمبر 2022.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7% إلى 1730.50 دولار، وواصل مؤشر الدولار الهبوط، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.