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وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو: «إننا نكرم ممثل المملكة المهندس ماجد المزيد، الذي أسهم في دعم أعمال الاتحاد خلال ترؤسه فريق عمل المجلس المعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، منذ تشكيله في 2009م».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «ITU» كرّم المملكة العربية السعودية، ممثلة في محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد المزيد، بمنحه الميدالية الذهبية، تقديرا للجهود التي قامت بها المملكة خلال فترة ترؤسها فريق عمل مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد، المنعقد حاليا في العاصمة الرومانية بوخارست.وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو: «إننا نكرم ممثل المملكة المهندس ماجد المزيد، الذي أسهم في دعم أعمال الاتحاد خلال ترؤسه فريق عمل المجلس المعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، منذ تشكيله في 2009م».

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