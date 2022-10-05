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وشملت الزيارات: منافذ البيع والأسواق التجارية والمخازن والمستودعات، في مدن ومحافظات المنطقة كافة، وذلك للوقوف على وفرة المنتجات وتعدد مورديها وبدائلها ذات الجودة العالية، وتطبيق الأنظمة التي تحفظ وتحمي حقوق المستهلك.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذها فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة على المنشآت التجارية، للتحقق من التزامها بأنظمة الوزارة، وذلك في إطار الجهود الميدانية المتواصلة لفرق الرقابة الميدانية بوزارة التجارة، للرقابة على الأسواق في جميع مناطق المملكة.وشملت الزيارات: منافذ البيع والأسواق التجارية والمخازن والمستودعات، في مدن ومحافظات المنطقة كافة، وذلك للوقوف على وفرة المنتجات وتعدد مورديها وبدائلها ذات الجودة العالية، وتطبيق الأنظمة التي تحفظ وتحمي حقوق المستهلك.

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