المملكة تفوز باستضافة مكتب مجلس المطارات العالمي الجديد

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وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، رئيس مجلس إدارة شركة مطارات عبدالعزيز الدعيلج أن هذا الفوز يعكس ريادة المملكة في قطاع الطيران عالميا، بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030» والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وبناء على النجاحات التي حققتها المملكة في الدورة الـ41 لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)؛ متطلعا إلى مزيد من النجاحات الدولية، خلال الإسهام في قطاع المطارات بالشراكة مع مجلس المطارات العالمي «ACI» في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط .من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المكلّف سليمان البسام، عن سعادته باستضافة مكتب جديد لمجلس المطارات العالمي في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في الرياض، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهود قطاع الطيران المدني لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، خلال استقطاب الشركات والمنظمات العالمية لإقامة مقرات لها في المملكة، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تحسين تجربة المسافرين، خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وأفاد البسام، أن استضافة المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط لمجلس المطارات العالمي ستسهم في دعم تبادل المعرفة والخبرات الدولية، مما ينعكس إيجابا على منظومة الطيران المدني في المملكة بأحدث التقنيات والممارسات العملياتية، وبما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، وسيمثل إضافة إيجابية لتجارب المملكة في هذا المجال.
وتأتي هذه الخطوة تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، ليكون القطاع رائدا في الشرق الأوسط خلال مطارات محورية عالمية في المملكة، إذ يضم مجلس المطارات العالمي في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في عضويته 131 عضوا، يمثلون 49 دولة، ويشغّل 617 مطارا في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. وتمثل حركة النقل الجوي في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط أكبر حركة للطيران المدني في العالم، ويعزز المجلس أفضل الممارسات البيئية لتقليل تأثير الطيران على البيئة، كما يمثل مصالح المطارات الأعضاء مع الحكومات والمنظمات الدولي، حيث تأسس المكتب في 1991 لتلبية احتياجات المطارات الآسيوية، ودُمج مكتب آسيا مع مكتب المحيط الهادئ في 2006، وأعيد تسميته باسم مكتب مجلس المطارات العالمي «ACI» في آسيا والمحيط الهادئ.
المكتب الجديد للمجلس العالمي للمطارات «ACI»
- المقر في مدينة الرياض
- يغطي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط
- يعزز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة مثل مجلس المطارات العالمي «ACI»
- يضم 131 عضوا يمثلون 49 دولة
- يشغّل 617 مطارا في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط
- يمثل مصالح المطارات الأعضاء مع الحكومات والمنظمات الدولي
- تأسس المكتب عام 1991 لتلبية احتياجات المطارات الآسيوية
- دُمج مكتب آسيا مع مكتب المحيط الهادئ في 2006 وأعيد تسميته باسم مكتب مجلس المطارات العالمي «ACI» في آسيا والمحيط الهادئ
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