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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت لقاء مع وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية المهندس محمد السويلم؛ لمناقشة أهم تحديات ومعوقات الاستثمار الصناعي بمنطقة عسير، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في مجال الصناعة بالمنطقة.

وشهد اللقاء عرضا مرئيا تعريفيا للخدمات التي تقدمها الوزارة، وعددا من المنصات التي تسهل على المستثمرين الصناعيين التواصل مع ذوي الخبرات، واستقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية، وكذلك تأهيل المتقدمين لشغل الوظائف المتاحة في قطاع الصناعة، خاصة الوظائف الفنية، إلى جانب مناقشة عدد من العوائق التي تواجه العاملين في قطاع الصناعة بالمنطقة، وتنظيم وتخطيط المجمعات الصناعية، بما فيها أهم المواقع المناسبة لإنشاء المصانع بمختلف أنواعها، إلى جانب مناقشة تقديم الخدمات للمجتمع المحلي والإسهام في دعم الأنشطة والفعاليات المجتمعية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي أن اللقاء تخللته نقاشات مفتوحة، وتوضيح لمبادرات الوزارة، وتسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال، إضافة إلى رفع مقترحات وحلول للمعوقات والمشكلات التي تواجه الصناعيين، والسعي إلى معالجتها.