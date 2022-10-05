الشركات الصغيرة

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وتناولت الورشة كثيرا من المحاور، أبرزها تحديد التسويق الإلكتروني، وذلك خلال اختيار الجمهور والعملاء، وتحديد الهدف ومتابعة منافسيك، وأهداف وخطة التسويق الإلكتروني، والتوسع في البيع والشراء، وتوفير جميع أنواع المنتجات والسلع على نطاق أوسع، إضافة إلى تطوير خطة التسويق الإلكتروني لعملك، كما تناولت فوائد التسويق الإلكتروني والتحديات واحتياجاتها والوسائط الاجتماعية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والمتوسطة والتسويق الإلكتروني، عنوان ورشة عمل نظمتها غرفة ينبع بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية السعودية، والملحق الثقافي الأمريكي، وتهدف إلى فهم شامل لأساسيات التسويق الإلكتروني، وأهمية التواصل.وتناولت الورشة كثيرا من المحاور، أبرزها تحديد التسويق الإلكتروني، وذلك خلال اختيار الجمهور والعملاء، وتحديد الهدف ومتابعة منافسيك، وأهداف وخطة التسويق الإلكتروني، والتوسع في البيع والشراء، وتوفير جميع أنواع المنتجات والسلع على نطاق أوسع، إضافة إلى تطوير خطة التسويق الإلكتروني لعملك، كما تناولت فوائد التسويق الإلكتروني والتحديات واحتياجاتها والوسائط الاجتماعية.

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