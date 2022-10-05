28 فعالية في لقاءات المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس الأربعاء فعاليات وورش العمل والجلسات الإرشادية لملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ويحتضنه مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات خلال الفترة (5 ـ 6 أكتوبر).

ورعى أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، حفل تدشين الملتقى مساء الثلاثاء، حيث يهدف الملتقى إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، ودعم البرامج التدريبية، وتوظيف الكفاءات وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.

وشهد اليوم الأول حضور عدد كبير من الباحثين عن عمل والطلاب والموظفين وريادي الأعمال من الجنسين، حيث تضمن جدول أعمال الملتقى إقامة 28 فعالية تنوعت بين ورش العمل التدريبية والتطويرية الموجهة للمسارات الخمسة المستهدفة في الملتقى، وقصص النجاح الملهمة لعدد من الكوادر السعودية، التي شقت طريقها نحو النجاح والتمكن في سوق العمل.

وناقشت ورش العمل الموجهة للباحثين والباحثات عن عمل، التعريف بسوق العمل وكيفية التخطيط للبحث عن وظيفة وإظهار الصورة الاحترافية في التواصل مع الآخرين والمهارات التقنية ووسائل الإعلام الاجتماعية، وأبرز المهارات المطلوبة في سوق العمل، بينما ناقشت الورش المخصصة لمسار رائدي الأعمال وأصحاب العمل الحر، استكشاف عالم ريادة الأعمال والاحترافية الشخصية والتسويق للمشاريع الخاصة، كما تناولت الورش الموجهة لمسار موظفي القطاع الخاص، المهارات الشخصية والنجاح المهني والاحتراف الوظيفي ووضع الرؤية الشخصية.

وتطرقت الورش الرئيسية للملتقى لعدد من المواضيع أبرزها، الإرشاد المهني والاستعداد الجيد في المقابلات الشخصية والاستفادة من مراكز دعم المنشآت ورواد الأعمال وأهمية العمل في المجال التطوعي.