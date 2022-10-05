شكرا لقرائتكم خبر إطلاق مبادرة MVPLab لتمكين رواد الأعمال وتحفيز الابتكار الرقمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات مبادرة MVPLab لدعم وتمكين أصحاب المشاريع التقنية المبتكرة من تطوير مشاريعهم، وتسريع نمو وإطلاق نماذج أعمالهم التقنية، في خطوة لتمكين ريادة الأعمال الرقمية وتوفير جميع البرامج والمبادرات التي تسهم في بناء مجتمع متقدم قائم على المعرفة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وتستهدف المبادرة إطلاق 1000 نموذج عمل أولي MVP بهدف تحويلهم إلى شركات تقنية ناشئة من خلال توفير الدعم المالي والمعرفي والإرشادي للمستفيدين، وذلك بتقديم حوافز مالية ومميزات بمجموع يصل لـ 200 مليون ريال على مدى الـثلاثة أعوام القادمة.

وتأتي هذه المبادرة نتاج شراكة إستراتيجية جمعت البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات مع كل من «الكراج» الذي يعد أكبر وجهة تقنية لرواد ورائدات الأعمال في المملكة، ومركز ريادة الأعمال الرقمية «كود»، المهتم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الرقمية من خلال اذمال الرقمية الجديدة، وتأسيس الشركات الريادية و»نما فنتشرز» التي تعد صندوق رأس مال جريء مختص بالاستثمار في الشركات التقنية الناشئة في مراحلها المبكرة، وذلك لتمكين ودعم الابتكار في منطقة الشرق الأوسط، وشركة «بُناة فنشرز» التي تعد شركة رأس مال جريء متخصصة في الاستثمار في الشركات الرقمية الناشئة، وشركة «رواحل من راز» المتخصصة في إدارة الاستثمارات المعرفية والمالية لرواد الأعمال لإتاحة وصولهم إلى العديد من الفرص والخدمات، وشركة «سيدرا فنتشرز» المتخصصة في الاستثمار في قطاع التقنية.

وتعدُّ هذه الشراكة الأولى من نوعها التي تستهدف أصحاب المشاريع التقنية الريادية في المراحل الأولى من مشاريعهم. وتهدف لتمكين الأفراد من تطوير مشاريعهم من خلال تسهيل الوصول إلى صناديق الاستثمار الجريء وشبكة من الخدمات التقنية والمعرفية مما يسهم في زيادة جودة وإعداد الشركات الناشئة في المملكة.

ويستهدف البرنامج أصحاب المشاريع التقنية الناشئة في مرحلتي نماذج العمل التجريبية ونماذج العمل التجارية، حيث سيتم احتضان كل دفعة من المشاركين لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وتقديم الخدمات التقنية والمعرفية لهم، وتقديم الدعم المادي، وتوفير جلسات تدريبية وإرشادية التي تسهم بشكل كبير في تسريع نمو مشاريعهم لإطلاق 1000 نموذج عمل أولي MVP.