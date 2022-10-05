شكرا لقرائتكم خبر هوية موحدة للسطحات ..ومهلة عام لتصحيح المرخصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت الهيئة العامة للنقل الهويةَ الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات «السطحات»، التي تتضمن اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في المملكة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أمس، أنها منحت استثناء لمدة سنة للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية، وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة، والذي سيبدأ في 26 نوفمبر المقبل من هذا العام 2022 .

وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى أن اعتماد الهوية الجديدة للمركبات العاملة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، يأتي بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، كما ستمكن الهوية الجديدة من زيادة تنظيم وحوكمة النشاط، ومكافحة التستر فيه، وبما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة هذه الخدمات.

ودعت الهيئة المنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات إلى زيارة موقعها الالكتروني، والاطلاع على اللائحة المنظمة للنشاط، ولتفاصيل أكثر عن ذلك وللاستفسارات أو تقديم الملاحظات أتاحت الهيئة إمكانية التواصل المباشر خلال الرقم الموحد (19929).

هوية جديدة للسطحات







بدء التطبيق 26 نوفمبر 2022



استثناء لمدة سنة للتراخيص الساريةالمطلوب



المطلوب





توحيد اللون



وضع 4 علامات على المركبات:



- اسم وشعار الناقل

- رقم الاتصال

- رقم الترخيص

- رقم بطاقة التشغيل

الأهداف