هوية موحدة للسطحات ..ومهلة عام لتصحيح المرخصة

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وأوضحت الهيئة في بيان لها، أمس، أنها منحت استثناء لمدة سنة للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية، وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة، والذي سيبدأ في 26 نوفمبر المقبل من هذا العام 2022 .وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى أن اعتماد الهوية الجديدة للمركبات العاملة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، يأتي بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، كما ستمكن الهوية الجديدة من زيادة تنظيم وحوكمة النشاط، ومكافحة التستر فيه، وبما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة هذه الخدمات.
ودعت الهيئة المنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات إلى زيارة موقعها الالكتروني، والاطلاع على اللائحة المنظمة للنشاط، ولتفاصيل أكثر عن ذلك وللاستفسارات أو تقديم الملاحظات أتاحت الهيئة إمكانية التواصل المباشر خلال الرقم الموحد (19929).
هوية جديدة للسطحات
- بدء التطبيق 26 نوفمبر 2022
- استثناء لمدة سنة للتراخيص الساريةالمطلوب
المطلوب
- توحيد اللون
- وضع 4 علامات على المركبات:
- اسم وشعار الناقل
- رقم الاتصال
- رقم الترخيص
- رقم بطاقة التشغيل
الأهداف
- تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين
- تعزيز متطلبات السلامة خلال النقل
- تنظيم وحوكمة النشاط
- مكافحة التستر
- الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات
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