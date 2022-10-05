ستاربكس تدرس استثمار محصول البن السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير منطقة جازان محمد بن ناصر وفدا من شركة «ستاربكس» برئاسة مدير عام الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كارين فينويك، يرافقهم مدير قطاع الزراعة والغذاء بوزارة الاستثمار محمد العوهلي، والمشرف على أعمال الشركة السعودية للقهوة لدى صندوق الاستثمارات العامة رشاد أبوعيش، والمدير التنفيذي للشركة السعودية للقهوة رجا الحربي، ومدير شركة «ستاربكس» في المملكة كريس دالريمبل.

واطلع الأمير محمد بن ناصر، على مقترح الشركة لاستثمار المحصول المحلي من البن السعودي وإمكانية إدخالها ضمن مقاهي Starbucks Reserve.

وأكد أهمية هذه الزيارة في خارطة الاستثمار بالمنطقة وفقا لمستهدفات «رؤية المملكة 2030»، منوها بالميز التنافسية لمنطقة جازان التي جعلت منها بيئة جاذبة للمستثمرين للإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني أمام كثير من المنتجات العالمية المستوردة من الأسواق العالمية، مثمنا في الوقت نفسه الدعم الكبير الذي تحظى به المنطقة من القيادة الرشيدة - أيدها الله - في مختلف المجالات، وما تشهده من تقدم وتطور ملموس على مستوى القطاعات كافة.

في السياق نفسه وزار الوفد مشاتل وحقول محطة التجارب الزراعية بهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان للاطلاع على الخدمات والخبرات التي تقدمها الهيئة في مجال زراعة شتلات البن، بالشراكة مع جامعة جازان، إضافة إلى الأشجار ذات المردود الاقتصادي العالي مثل العود والصندل.

كما زار وفد الشركة موقع «مركز البن السعودي» الذي تنشئه الهيئة بالشراكة مع أرامكو السعودية، وبجانبه موقع «متحف البن السعودي» الذي تدرس الهيئة إنشاءه بالشراكة مع وزارة الثقافة، وكذلك موقع «أكاديمية البن السعودي» الذي تدرس إنشاءه الشركة السعودية للقهوة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع الهيئة.