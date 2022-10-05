دول الخليج تعتمد مبادرة تسهيل متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الخطةَ التنفيذية لتفعيل مبادرة تسهيل متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول المجلس، إذ وافق الاجتماع على الخطة التنفيذية لتفعيل مبادرة تسهيل متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية وتفعيل نموذج اعرف عميلك KYC.

وتناول الاجتماع الـ25 للجنة، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، عددا من الموضوعات في مقدمتها اعتماد الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

واستمعت اللجنة إلى عرض موجز من هيئة السوق المالية السعودية، حول آثار ونتائج الحملات التوعوية التي جرى إطلاقها، وأهم مؤشرات التفاعل وآخر المستجدات بشأن جائزة المستثمر الخليجي الذكي.

وأحيطت اللجنة بما توصلت إليه لجنة أسواق المال الخليجية (البورصات)، بشأن تنفيذ المبادرات الجاري العمل عليها من اللجنة، التي ستسهم في تعزيز سبل التواصل والتعاون بين الأسواق الخليجية.

كما اطلعت على ما توصل إليه فريق عمل المسؤولين عن التدريب بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، بشأن تفعيل بوابة المعرفة لأسواق المال الخليجية للاستفادة منها بشكل أكبر، وآخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس وتبادل الرأي بشأنها.

واطلع الاجتماع على الدراسة التي قام بها المركز الإحصائي الخليجي حول «الأداء المالي للشركات المقيدة في أسواق المال الخليجية»، التي تهدف بشكل أساس إلى توفير قاعدة بيانات مالية ومعلوماتية كاملة عن كل المؤسسات المقيدة والمتداول أسهمها في أسواق دول مجلس التعاون.