هيئة السوق تستقبل نماذج أعمال التقنية المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت هيئة السوق المالية، استقبال نماذج أعمال التقنية المالية المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة (Security Token)؛ تماشيا مع جهود الهيئة المستمرة لإضفاء مزيد من التنوع في مختبر التقنية المالية وتقديم التمكين التنظيمي الملائم والمحفز للابتكار في السوق المالية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن المساعي لإتاحة الفرصة للمهتمين لتقديم نماذج الأعمال المرتبطة بإصدار وطرح الأوراق المالية المشفرة باستخدام تقنية السجلات الموزعة لرقمنة أعمال الأوراق المالية ضمن المختبر، حيث تهدف الهيئة من خلال تجربتها إلى دراسة المخاطر المترتبة عليها والاستفادة من الفرص التي تتيحها لتحديد التوجه التنظيمي الأمثل لمثل هذه الأنشطة، وذلك في ضوء تطور آليات التعامل وحفظ السجلات والبيانات بين المتعاملين في السوق المالية بشكل تقني مؤتمت.

وأشار وكيل الهيئة للشئون الاستراتيجية والدولية يزيد الدميجي، إلى أن هذه الفرص التي ستتاح من تبني نماذج الأعمال المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة ستعمل على تعزيز الشمول المالي وفتح قنوات استثمارية جديدة وتوفير قنوات تمويلية وتعزيز الابتكار في السوق المالية ودعم نمو الناتج المحلي والاقتصاد الوطني، منوها إلى أن الجمهور المستهدف من إصدار تلك الأوراق المالية يتمثل في المهتمين بالتقنية المالية ورواد الأعمال ومؤسسات السوق المالية.

وفيما يتعلق بنطاق التجربة، أوضح أن تجربة الأوراق المالية المشفرة ستنحصر في الأوراق المالية التي تمثل سمات الأوراق المالية التقليدية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام السوق المالية، التي منها أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول، وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.

نماذج الأعمال المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة

تعمل على:







تعزيز الشمول المالي



فتح قنوات استثمارية



توفير قنوات تمويلية



تعزيز الابتكار في السوق



دعم نمو الناتج المحلي



تنحصر في:





الأوراق المالية التي تمثل سمات الأوراق المالية التقليدية



الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار



الجمهور المستهدف: